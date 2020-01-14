Дуглас Сантос перевез дочь и жену в Санкт-Петербург

Защитник "Зенита" Дуглас Сантос рассказал, что его жена и дочь вместе с ним приехали в Санкт-Петербург.

"Отпуск получился отличным. Провел в кругу семьи и друзей. Катался на квадроцикле, купался, возился с дочкой. Дочь родилась в Бразилии и спустя 5 месяцев, она готова была к переезду. Сейчас они с женой приехали со мной в Россию и больше не собираются уезжать. Сейчас они рядом, чему я очень рад", - сказал Сантос.

Напомним, Сантос перешел в "Зенит" из "Гамбурга" летом 2019 года. Его контракт рассчитан до 2024 года.

Не пропустите: Болельщики "Зенита" выбрали лучший гол команды в первой части сезона| http://soccernews.ru