Дуглас Сантос прокомментировал продление контракта с "Зенитом"

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Левый защитник питерского "Зенита" Дуглас Сантос поделился эмоциями в связи с подписанием нового соглашения с клубом.

"Очень доволен продлением моего контракта. Я чувствую себя здесь как дома! Давайте вместе добиваться новых достижений. Спасибо, Иисус! Давай, "Зенит"!" - написал футболист в инстаграме на русском и португальском языках.

Напомним, что бразилец согласился продолжить сотрудничество с "сине-бело-голубыми" до 2026 года.

В составе "Зенита" Сантос сыграл 79 матчей, забил 3 гола и сделал 19 ассистов.

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