Дуглас Сантос сравнил Азмуна и Алберто
Фото сайт РПЛ
Левый защитник питерского "Зенита" Дуглас Сантос рассказал, в чём новый нападающий команды Юри Алберто превосходит форварда Сердара Азмуна, покинувшего клуб в январе.
"Если говорить про работу с мячом, то это нападающие одного уровня. Юри, как и Сердар, всегда хочет быть первым, стремится забивать. Он достаточно мощный, прилично работает корпусом. Поэтому может выигрывать единоборства в штрафной. Резкий, быстрый, обладает прекрасным голевым чутьём. По его статистике в Бразилии видно, что много забивает.
При этом, судя по тому, что я вижу по нашей совместной работе в "Зените", с Юри мы гораздо больше приобретаем в плане обороны. Вот в этом компоненте он сильнее Азмуна. Значит, мы в плюсе: не потеряем качества в атаке, но много приобретём с точки зрения оборонительных действий. Наша игра после потери мяча улучшится", - считает Сантос.
Напомним, что Азмун ушёл в "Байер", проведя в "Зените" три сезона. "Сине-бело-голубые" купили на замену иранцу Алберто за 25 миллионов евро.
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