Дуглас Сантос установил два клубных рекорда "Зенита"
Фото сайт РПЛ
Левый защитник питерского "Зенита" Дуглас Сантос дважды переписал историю своего клуба.
27-летнему бразильцу покорились следующие рекорды "сине-бело-голубых":
1) Стал первым защитником "Зенита", отдавшим более 10 ассистов за один сезон;
2) Набрал 20 очков (3+17) по системе "гол+пас" в РПЛ за 53 матча. Ранее лучшим для игроков обороны был результат Доменико Кришито - 20 результативных действий за 76 игр.
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