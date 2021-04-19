Дуглас Сантос установил два клубных рекорда "Зенита"

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Левый защитник питерского "Зенита" Дуглас Сантос дважды переписал историю своего клуба.

27-летнему бразильцу покорились следующие рекорды "сине-бело-голубых":

1) Стал первым защитником "Зенита", отдавшим более 10 ассистов за один сезон;

2) Набрал 20 очков (3+17) по системе "гол+пас" в РПЛ за 53 матча. Ранее лучшим для игроков обороны был результат Доменико Кришито - 20 результативных действий за 76 игр.

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