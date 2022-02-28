Дуглас Сантос высказался о неудачных выступлениях "Зенита" в еврокубках
Фото: инстаграм Дугласа Сантоса
Защитник "Зенита" Дуглас Сантос высказался о неудачах команды в еврокубках.
"Надеюсь, вы понимаете: мы, футболисты, всегда выкладываемся на сто процентов ради победы. Что в чемпионате России, что в еврокубках. Вспомните последние игры "Зенита" в Лиге Чемпионов. На мой взгляд, по игре наша команда имела хорошие шансы победить "Челси" и в Лондоне, и дома. Мы могли обыграть дома "Ювентус".
Да, этого не случилось. Однако нам не в чем себя упрекнуть. Мне кажется, болельщики видели, что мы очень прилично играем. "Зенит" не выглядел слабым на фоне лучших команд Европы, боролся за выход в плей-офф даже в такой сложной группе. Иногда невозможно объяснить, почему результат не был положительным", - приводит слова Сантоса "Чемпионат".
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