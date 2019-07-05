Дуглас Сантос: "Я посоветовался с Халком перед принятием предложения "Зенита"

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Дуглас Сантос: "Я посоветовался с Халком перед принятием предложения "Зенита"

Защитник Дуглас Сантос прокомментировал свой трансфер в "Зенит".

"Хочу поблагодарить "Зенит" за оказанную честь защищать цвета клуба. Я полон оптимизма и веры в себя, очень хочу провести здесь отличное время и хорошо играть.

Халк - мой хороший друг. Я посоветовался с ним перед принятием предложения "Зенита". Он заверил меня, что я выиграю от этого перехода. Думаю, завтра я уже познакомлюсь с футболистами и персоналом. Хочу побыстрее влиться в коллектив и стать частью чемпионской команды", - заявил Сантос.

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