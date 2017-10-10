Дуглас: "Тренировки с Месси и Неймаром были для меня бесценным опытом"

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Дуглас: "Тренировки с Месси и Неймаром были для меня бесценным опытом"

Защитник "Барселоны" Дуглас Перейра, выступающий на правах аренды за "Бенфику", высказался о периоде, проведённом в каталонском клубе.

"Когда придаёшь слишком большое значение критике, твоя голова перестаёт работать как раньше. Мы учимся играть, не обращая внимание на такие вещи. Но в футболе бывает всякое. Тренировки с Месси и Неймаром были для меня бесценным опытом" - цитирует 27-летнего бразильца Marca.

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