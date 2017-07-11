Дуглас вернется в "Барселону"

Защитник каталонской "Барселоны" Дуглас, минувший сезон проведший на правах аренды в хихонском "Спортинге", вернется в расположение клуба, которому он принадлежит.

Как информирует sport.es, уже завтра 26-летний бек приступит к тренировкам с основной командой "сине-гранатовых". Однако задержаться в "Барсе" надолго у бразильца вряд ли выйдет ввиду того, что на него не рассчитывает новый главный тренер каталонского гранда Эрнесто Вальверде. Поэтому клуб будет работать над тем, чтобы найти футболисту новую команду.

Напомним, "Барселона" подпишет Витиньо.