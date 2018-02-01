"Дукла" - "Ростов" - 1:3 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор товарищеского матча между "Ростовом" и "Дуклой" (3:1).

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А вот и желто-синие голы в матче против "Дуклы"!#мыростов pic.twitter.com/x05vuFNbf9