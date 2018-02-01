"Дукла" - "Ростов" - 1:3 (обзор)

Теги ростовдукла прага

"Дукла" - "Ростов" - 1:3 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор товарищеского матча между "Ростовом" и "Дуклой" (3:1).

Видео: "Дукла" - "Ростов".

Не пропустите: В контрольном матче "Ростов" обыграл чешскую "Дуклу". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

"Атлетик" хочет пригласить Анчелотти

"Атлетик" хочет пригласить Анчелотти

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 20 45
2 Зенит Санкт-Петербург 20 37
3 Спартак Москва 20 37
4 Краснодар 20 36
5 ЦСКА Москва 20 35
6 Уфа 20 27
7 Ахмат 20 26
8 Урал 20 25
9 Арсенал Тула 20 25
10 Ростов 20 25
11 Рубин 20 23
12 Динамо Москва 20 22
13 Амкар 20 21
14 Тосно 20 20
15 Анжи 20 19
16 СКА Хабаровск 20 12
Полная таблица

топ-5 тегов