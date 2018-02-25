Дукуре доволен интересом со стороны грандов АПЛ

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Дукуре доволен интересом со стороны грандов АПЛ

Полузащитник "Уотфорда" Абдулай Дукуре прокомментировал интерес со стороны лондонских "Арсенала" и "Тоттенхэма".

"Мне приятно видеть, что такие большие клубы интересуются мной. Я на пути к важному шагу. Посмотрим, какую игру я буду показывать летом. Затем можно будет обсуждать моё будущее" - приводит слова 25-летнего француза L’Equipe.

В этом сезоне Дукуре сыграл за "Уотфорд" 29 матчей, забил 7 голов и сделал 3 результативных передачи.  

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