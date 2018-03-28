Дукуре мечтает выступать за "Ливерпуль"

Полузащитник "Уотфорда" Абдулай Дукуре признался, что мечтает выступать за "Ливерпуль".

"Ливерпуль" - клуб, который не нуждается в представлении. Мне не терпелось провести матч на "Энфилде", почувствовать атмосферу. Мечтаю поиграть за такой клуб. Если поступит предложение, мы обсудим его и найдём наилучшее решение" - цитирует 25-летнего француза The Metro.

В этом сезоне Дукуре сыграл за "Уотфорд" 32 матча, забил 7 голов и сделал 3 результативных передачи.

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