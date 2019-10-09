Думаете Джампаоло развалил "Милан"? Он просто жертва обстоятельств! Клуб развалили изнутри

"Есть только один капитан", – распевали болельщики почти переполненного "Сан-Сиро", держа баннер с изображением легендарного Франко Барези. Этот жест можно было бы считать обычной данью заслугам непревзойденного бывшего защитника "россонери". Однако это случилось после матча 37-го тура Серии "А" сезона 2008/09 против "Ромы". Этот поединок стал последним на домашней арене для человека, который у многих ассоциируется со всеми последними выдающимися успехами "Милана". Мальдини был настолько расстроен, что даже отменил запланированную пресс-конференцию. "Я рад, что не один из тех людей", – не на такое прощание рассчитывал игрок, чей номер решили вывести из обращения. После завершения карьеры Паоло долгое время оставался без футбола. Он проводил время с семьей, путешествовал и играл в теннис, даже сумев дебютировать в официальных соревнованиях. Мальдини вместе со своим тренером Стефано Ландонио заявился на турнир ATP Milan Challenger, где ожидаемо прекратил борьбу за трофей в первом же раунде. Бывший капитан никогда не упускал случая повторить, что для него существует только один клуб, и ему больно смотреть, в каком состоянии находится "Милан". Однако никто из предыдущих владельцев не спешил звать Паоло. Сначала казалось, что функционеры просто боятся авторитета бывшего игрока. Ведь команда нуждалась в перестройке, а в памяти футболистов еще жили воспоминания о подвигах Мальдини на футбольном поле. Пока "Милан" еще принадлежал Берлускони, не было даже намеков, что бывший капитан вернется. Сам Паоло однозначно заявлял, что хочет иметь весомое право голоса, а не быть "свадебным генералом". Этого ему не смогли предложить и китайцы во главе с Йонхонгом Ли. А вот американцы с хедж фонда Elliott любезно на это согласились. Первый сезон Мальдини работал под руководством Леонардо, а летом, после возвращения бразильца в ПСЖ, стал "первой скрипкой", призвав себе на помощь Бобана, который для этого даже бросил работу в ФИФА.

Теперь Паоло несет полную ответственность за спортивные результаты команды. Он определяет вектор трансферной политики (именно Мальдини при личной встрече убедил Тео Эрнандеса перебраться на "Сан-Сиро") и осуществляет ключевые назначения. Марко Джампаоло – целиком и полностью выбор технического директора Милана. Публично он поддерживал аленатторе до последнего, заявляя о совместной ответственности: "Мы выбрали тренера и будем защищать его. Мы знали, что в начале сезона могут возникать проблемы". Однако, похоже, никто не ожидал, что все будет настолько плохо. После 7-и туров "россонери" набрали лишь 9 очков. Отставание в зону Лиги чемпионов составляет всего четыре пункта, но этого оказалось достаточно, чтобы отправить Джампаоло в отставку. Отрицать, что Марко не удалось передать "Милану" свое видение футбола, бессмысленно. Команда выглядела вяло даже против соперников, которые имеют значительно более слабые кадровые ресурсы. Однако этого следовало ожидать, поскольку трансферная кампания, проведенная летом, совсем не соответствовала требованиям нового тренера. Для Джампаоло важнейшим компонентом всегда был баланс, поэтому схема 4-3-3 не соответствует его требованиям. Однако руководство так и не приобрело игрока, вокруг которого мог бы строиться новый "Милан". Марко был необходим исполнитель в зону треквартисты. В течение всего лета ходили слухи о скором трансфер Корреа, но аргентинец, несмотря на недовольство своим положением в "Атлетико", так и остался на "Ванда Метрополитано". Мало того, перед самым трансферным дедлайном Мальдини и компания совершили еще одно подписания. В обмен на Андре Силву с "Айнтрахта" перешел Ребич. Хорват – типичный вингер, для которых просто нет места в схемах Джампаоло. Уже тогда закралось предположение, что тренера банально кинули.

В таких условиях специалист попытался решать проблемы, переведя Сусо на позицию "десятки". Испанец и там остался важным игроком команды, но было видно, что на фланге он себя чувствует гораздо комфортнее. Конечно, можно обвинять Джампаоло, что он не сумел приспособиться к новым требованиям, но разве руководство не понимало, какого тренера оно приглашает? Мальдини постоянно говорил о поддержке и желании всячески помочь наставнику построить сильную команду. Однако ни топового приобретения в середину поля и легкое прощания с Бакайоко сделали полузащиту "Милана" "импотентной". Не зря голевую засуху Пёнтека тренер объяснял неспособностью команды создать для него достаточное количество моментов. Джампаоло продержался на посту главного тренера всего 111 дней. Это антирекорд для наставников "россонери", которые работали с командой полноценно, а не на правах исполняющего обязанности. 6 забитых голов – предпоследняя атака Серии "А" при увольнении. Доннарумма стабильно находится среди лидеров топ-чемпионатов по количеству сейвов. Да, причин для увольнения тренера предостаточно, но несправедливо всю вину перекладывать на плечи Джампаоло. Мальдини до сих пор пользуется безоговорочным авторитетом у руководства. Итальянская пресса утверждает, что Elliott хотел, чтобы команду возглавил Спаллетти, но Паоло и Бобан убедили довериться Стефано Пиоли. Похоже, это самый глупый из всех вариантов, которые обсуждались. Бывший капитан "Милана" в своем желании помочь родному клубу дошел до того, что сделал все наоборот. Этого стоило ожидать, если отнестись к высказываниям близких к "россонери" людей более серьезно. Не зря же Дженнаро Гаттузо был готов вернуться в тренерское кресло только после увольнения Мальдини. В свою очередь Сильвио Берлускони решил проигнорировать вопрос об оценке работы тандема Паоло и Звонимира: "Скажем так: я аплодировал им, когда они были футболистами".

Весь хаос "Милана" описывает процесс увольнения Джампаоло. Марко позвонили отдельно спортивный директор Фредерик Массара, технический директор Паоло Мальдини и директор по футбольным вопросам Бобан и сообщили, что он будет освобожден от занимаемой должности из-за плохих результатов на старте сезона, а также из-за потери доверия. Это не очень похоже на работу менеджмента топ-клуба, которым себя до сих пор позиционирует "Милан". Джампаоло решил рискнуть, перебравшись на "Сан-Сиро". Его эксперимент провалился довольно быстро. Интересно, что это не поколебало позиций 52-летнего специалиста на Апеннинах. Итальянская пресса и болельщики до сих пор считают Марко одним из самых перспективных и интересных тренеров в стране. Да, с "россонери" ничего не получилось, но единственное, о чем должен жалеть Джампаоло, что своим решением обрек на провал "Сампдорию", а с этим "Миланом" уже давно все понятно.