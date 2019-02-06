Думаю только о "Баварии": Родригес высказался о Коваче

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Думаю только о "Баварии": Родригес высказался о Коваче

Полузащитник "Баварии" Хамес Родригес рассказал, что думает о главном тренере Нико Коваче. Об этом сообщает Bild. 

Футболист играет в составе мюнхенцев второй сезон на правах аренды. У "Баварии" есть право выкупить колумбийца у "Реала" за 42 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что футболист не хочет оставаться в команде из-за конфликта с Ковачем.

"У нас хорошие отношения - как у тренера и игрока, профессиональные. Я спокоен и много тренируюсь, мне работать еще 4 месяца, думаю только о "Баварии", - заявил Хамес. 

Родригес участвовал в 11 матчах, забил 3 гола и сделал 1 ассист. "Бавария" занимает 3 место турнирной таблицы, имея в активе 42 очка.

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