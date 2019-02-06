Думаю только о "Баварии": Родригес высказался о Коваче
Полузащитник "Баварии" Хамес Родригес рассказал, что думает о главном тренере Нико Коваче. Об этом сообщает Bild.
Футболист играет в составе мюнхенцев второй сезон на правах аренды. У "Баварии" есть право выкупить колумбийца у "Реала" за 42 миллиона евро.
Ранее сообщалось, что футболист не хочет оставаться в команде из-за конфликта с Ковачем.
"У нас хорошие отношения - как у тренера и игрока, профессиональные. Я спокоен и много тренируюсь, мне работать еще 4 месяца, думаю только о "Баварии", - заявил Хамес.
Родригес участвовал в 11 матчах, забил 3 гола и сделал 1 ассист. "Бавария" занимает 3 место турнирной таблицы, имея в активе 42 очка.
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|Команда
|М
|О
|1
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|20
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|2
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|20
|42
|3
|Бавария Мюнхен
|20
|42
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|Айнтрахт Франкфурт
|20
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|Вольфсбург
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|7
|Байер Леверкузен
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|20
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|Вердер Бремен
|20
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|Майнц 05
|20
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|Шальке
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|Фортуна Дюссельдорф
|20
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|Штутгарт
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