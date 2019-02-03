Думаю только о будущем: Жардим ярко высказался о победе "Монако"

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим рассказал, что думает о матче 23-го тура французской Лиги 1 с "Тулузой" (2:1).

"Мы играли хорошо и слаженно. Мы отлично показывали себя на флангах, игроки делали то, о чем я их просил. Я поздравляю игроков с первыми тремя очками.

Нам необходимо набирать очки, я думаю только о будущем. Прошлое - это прошлое. Конечно, нелегко, когда ты не выигрываешь на протяжении 22 матчей. Но сейчас мы выиграли и это главное", - сказал тренер.

"Монако" занимает 18 место турнирной таблицы чемпионата.

Читайте также: То, что вы могли пропустить: ТОП-5 переходов в последний день трансферного окна. | http://soccernews.ru