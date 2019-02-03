Думаю только о будущем: Жардим ярко высказался о победе "Монако"
Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим рассказал, что думает о матче 23-го тура французской Лиги 1 с "Тулузой" (2:1).
"Мы играли хорошо и слаженно. Мы отлично показывали себя на флангах, игроки делали то, о чем я их просил. Я поздравляю игроков с первыми тремя очками.
Нам необходимо набирать очки, я думаю только о будущем. Прошлое - это прошлое. Конечно, нелегко, когда ты не выигрываешь на протяжении 22 матчей. Но сейчас мы выиграли и это главное", - сказал тренер.
"Монако" занимает 18 место турнирной таблицы чемпионата.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|20
|56
|2
|Лилль
|23
|46
|3
|Лион
|22
|40
|4
|Сент-Этьен
|22
|37
|5
|Страсбур
|22
|35
|6
|Монпелье
|21
|35
|7
|Реймс
|23
|34
|8
|Ницца
|23
|34
|9
|Ренн
|23
|33
|10
|Марсель
|22
|31
|11
|Ним
|22
|29
|12
|Бордо
|21
|28
|13
|Анжер
|23
|27
|14
|Тулуза
|23
|26
|15
|Нант
|22
|24
|16
|Дижон
|22
|20
|17
|ФК Кан
|22
|18
|18
|Монако
|23
|18
|19
|Амьен
|23
|18
|20
|Генгам
|22
|14