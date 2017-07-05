Думбия хочет поиграть во Франции

Теги сейду думбияспортинг лиссабон

Думбия хочет поиграть во ФранцииНападающий Сейду Думбия хотел бы попробовать свои силы во французской Лиге 1.

Об этом футболист заявил после перехода в "Спортинг".

"Я был близок к переходу в "Марсель" полтора года назад, сейчас предложений из Франции не было. Но я хотел бы поиграть во Франции. Нет ничего невозможного - возможно, однажды я перейду во французский клуб. У меня впереди ещё несколько лет карьеры. Но сейчас я стал игроком "Спортинга", чему очень рад", - сказал он.

Читайте: Лиссабонский "Спортинг" объявил о трансфере Думбия | http://soccernews.ru

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