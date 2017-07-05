Думбия хочет поиграть во Франции

Нападающий Сейду Думбия хотел бы попробовать свои силы во французской Лиге 1.

Об этом футболист заявил после перехода в "Спортинг".

"Я был близок к переходу в "Марсель" полтора года назад, сейчас предложений из Франции не было. Но я хотел бы поиграть во Франции. Нет ничего невозможного - возможно, однажды я перейду во французский клуб. У меня впереди ещё несколько лет карьеры. Но сейчас я стал игроком "Спортинга", чему очень рад", - сказал он.

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