Думбия хочет вернуться в ЦСКА вслед за Вагнером Лавом
Экс-форвард ЦСКА Сейду Думбия заявил, что хочет вернуться в московский клуб вслед за Вагнер Лавом. Об этом рассказал агент футболиста.
Ранее в СМИ была информация о том, что Вагнер на правах свободного агента перейдет в стан красно-синих.
"Сейчас Думбия свободен и готов вернуться в Москву. Он всегда с большой теплотой вспоминает этот клуб. Теперь, когда ЦСКА вернул Венгера, почему бы и не возродить их легендарную связку? Думаю, что Думбия пригодился бы многим клубам РПЛ", - цитирует агента Metaratings.ru.
После 22-туров РПЛ ЦСКА занимает 4 место в турнирной таблице. Сезон возобновится 19 июня.
Не пропустите: Арустамян: "Вагнер Лав в понедельник объявит о возвращении в ЦСКА"| http://soccernews.ru
главное
-
Вагнер Лав рассказал, когда станет известно, в каком клубе он продолжит карьеру
-
"Динамо" и "Локомотив" сыграли вничью в товарищеском матче
-
"Шальке" и "Унион" обменялись голами в матче 30-го тура чемпионата Германии
-
"Краснодар" готов заплатить 15 миллионов евро за бразильского таланта
-
Арустамян: "Вагнер Лав в понедельник объявит о возвращении в ЦСКА"
Лента новостей
-
Бывший игрок "Рубина" ярко высказался о Владимире Путине
-
Экс-капитан "Динамо" рассказал, как он едва не подрался с фанатами клуба
-
"Манчестер Сити" намерен перехватить трансферную цель "Челси"
-
"Аугсбург" и "Кельн" не выявили победителя в матче Бундеслиги
-
Минское "Динамо" разгромило "Белшину" в матче 12-го тура чемпионата Беларуси
-
Божович провел первую тренировку "Крыльев Советов" после двухнедельного карантина
-
Бакаев вылечился от коронавируса и присоединился к "Спартаку" на сборе
-
Думбия хочет вернуться в ЦСКА вслед за Вагнером Лавом
-
Черчесов присутствовал на товарищеском матче "Локомотив" - "Динамо"
-
"Витебск" вырвал ничью в матче 12-го тура чемпионата Беларуси с БАТЭ
-
Вагнер Лав рассказал, когда станет известно, в каком клубе он продолжит карьеру
-
"Локомотив" выкупил права на вратаря "Носты" Савина
-
"Динамо" и "Локомотив" сыграли вничью в товарищеском матче
-
1
Плиев: "Коронавирус перенес в легкой форме, но я все равно должен себя беречь, потому что могу повторно заболеть"
-
1
"Шальке" и "Унион" обменялись голами в матче 30-го тура чемпионата Германии
-
"Рейнджерс" приобрел 20-летнего воспитанника "Лестера"
-
Новый тренер "Енисея" Тарханов рассказал о целях команды на ближайшее будущее
-
Комличенко пропускает матч с "Локомотивом" из-за простуды
-
Евсеев поделился впечатлениями от нового газона на домашнем стадионе "Уфы"
-
"Динамо" опубликовало фото игроков в масках перед игрой с "Локомотивом"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20