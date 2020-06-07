Думбия хочет вернуться в ЦСКА вслед за Вагнером Лавом

Экс-форвард ЦСКА Сейду Думбия заявил, что хочет вернуться в московский клуб вслед за Вагнер Лавом. Об этом рассказал агент футболиста.

Ранее в СМИ была информация о том, что Вагнер на правах свободного агента перейдет в стан красно-синих.

"Сейчас Думбия свободен и готов вернуться в Москву. Он всегда с большой теплотой вспоминает этот клуб. Теперь, когда ЦСКА вернул Венгера, почему бы и не возродить их легендарную связку? Думаю, что Думбия пригодился бы многим клубам РПЛ", - цитирует агента Metaratings.ru.

После 22-туров РПЛ ЦСКА занимает 4 место в турнирной таблице. Сезон возобновится 19 июня.

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