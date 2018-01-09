Думбия может продолжить карьеру в Китае

Форвард лиссабонского "Спортинга" Сейду Думбия привлёк внимание китайских клубов, сообщает A Bola.

По сведениям издания, 30-летний ивуариец вполне может перебраться в Поднебесную, так как "львы" готовы продать своего игрока всего за 15 миллионов евро.

В этом сезоне Думбия сыграл за "Спортинг" 15 матчей, забил 7 голов и сделал 1 ассист.

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