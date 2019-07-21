Форвард "Жироны" Сейду Думбия может вернуться в Россию.

Как сообщает Diari de Girona, футболист не отправился с командой на сборы. В услугах 31-летнего ивуарийца заинтересованы несколько российских клубов, чьи названия не уточняются, и турецкий "Генчлербирлиги".

В минувшем сезоне на счету Думбии три забитых мяча в 22 играх. В новом сезоне клуб будет выступать в Сегунде.

Напомним, что с 2010 по 2015 год Думбия выступал за московский ЦСКА.

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