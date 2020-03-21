Думбия не исключил возможность возвращения в ЦСКА
Ивуарийский форвард Сейду Думбия может вернуться в ЦСКА.
Один из подписчиков игрока в инстаграме написал: "Дорогой друг, я болельщик ЦСКА. Ты можешь вернуться в клуб в ближайшее время? Мы помним тебя и всегда будем рады тебе".
На что Думбия ответил: "Почему нет, это возможно".
Думбия выступал за ЦСКА с 2010 по 2014 год. За это время он провел 147 игр и забил 95 голов.
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