Думбия отметился юбилейным голом в чемпионатах

Форвард "Жироны" Сейду Думбия отметился голом в игре с "Бетисом" (2:3).

Как сообщает Gracenote, это 150-й гол ивуарийского футболиста в чемпионатах. Напомним, что ранее Думбия выступал за ЦСКА, где забил 66 голов в РПЛ.

В этом сезоне на счету Думбии три забитых мяча в 13 играх.

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