Думбия отметился юбилейным голом в чемпионатах
Форвард "Жироны" Сейду Думбия отметился голом в игре с "Бетисом" (2:3).
Как сообщает Gracenote, это 150-й гол ивуарийского футболиста в чемпионатах. Напомним, что ранее Думбия выступал за ЦСКА, где забил 66 голов в РПЛ.
В этом сезоне на счету Думбии три забитых мяча в 13 играх.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|19
|43
|2
|Атлетико Мадрид
|20
|41
|3
|Реал Мадрид
|20
|36
|4
|Севилья
|20
|33
|5
|Алавес
|20
|32
|6
|Хетафе
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|26
|8
|Бетис
|19
|26
|9
|Реал Сосьедад
|19
|25
|10
|Жирона
|19
|24
|11
|Эспаньол
|19
|24
|12
|Леванте
|19
|23
|13
|Леганес
|19
|22
|14
|Реал Вальядолид
|19
|22
|15
|Атлетик Бильбао
|19
|22
|16
|Эйбар
|19
|22
|17
|Сельта Виго
|20
|21
|18
|Райо Вальекано
|19
|19
|19
|Вильярреал
|19
|17
|20
|Уэска
|20
|11