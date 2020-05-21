Думбия ответил Слуцкому

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Думбия ответил Слуцкому

Экс-форвард московского ЦСКА Сейду Думбия прокомментировал заявление бывшего наставника армейцев Леонида Слуцкого о том, что по многим игровым показателям ивуарийца нельзя считать профессиональным футболистом.

"Все люди взрослеют. Но сейчас я бегу даже быстрее, чем когда играл в ЦСКА. Это вопрос ума и профессионализма. Да, в ЦСКА ребята любили пошутить. При этом для меня самое главное, что происходит на поле. Вы можете посмотреть на мою статистику и понять, что я принёс много пользы бывшему клубу. А что касается Слуцкого, то именно с ним мне удалось выиграть первые трофеи в команде. И это, как он говорит, в 70 лет! Очень уважаю Слуцкого. Он тренер с характером, доверял мне", - сказал 32-летний нападающий.

Напомним, что Думбия выступал за армейцев с 2010 по 2015 год, а также в первой половине сезона 2015/16, сыграл 150 матчей, забил 95 голов и сделал 36 ассистов.

Сейчас африканец является свободным агентом, в марте "Сьон" расторг с ним контракт.

Не пропустите: Думбия сожалеет об уходе из ЦСКА в 2015 году. | http://soccernews.ru
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