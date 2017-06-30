Думбия подтвердил свой переход в лиссабонский "Спортинг"

Форвард "Ромы" Сейду Думбия перешёл в лиссабонский "Спортинг".

29-летний ивуариец подтвердил трансфер в своём инстаграме, выложив фотографию с атрибутикой "львов".

Фото: Сейду Думбия - новичок "Спортинга"

Напомним, что в минувшем сезоне Думбия выступал на правах аренды за "Базель", сыграл 33 матча и забил 21 гол.



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