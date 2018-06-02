Думбия покидает "Ростов"

Полузащитник "Ростова" Мусса Думбия в ближайшее время сменит клубную прописку.

Как сообщает France Football, 23-летний малиец, скорее всего, станет игроком "Реймса", который по итогам минувшего сезона вернулся в Лигу 1.

Думбия достанется "красно-белым" бесплатно, поскольку его контракт с "Ростовом" истёк.

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