Думбия получил предложение из Турции

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Думбия получил предложение из Турции

Нападающий лиссабонского "Спортинга" Сейду Думбия получил предложение из Турции, сообщает Fanatik.

По сведениям издания, в подписании 30-летнего ивуарийца заинтересован "Бурсаспор".

Сам Думбия готов перебраться в турецкий клуб, однако сделке может помешать зарплата футболиста, которая составляет 1,5 миллиона евро в год.  

Не пропустите: Сейду Думбия определился с новым клубом. | http://soccernews.ru

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