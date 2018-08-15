Нападающий лиссабонского "Спортинга" Сейду Думбия получил предложение из Турции, сообщает Fanatik.

По сведениям издания, в подписании 30-летнего ивуарийца заинтересован "Бурсаспор".

Сам Думбия готов перебраться в турецкий клуб, однако сделке может помешать зарплата футболиста, которая составляет 1,5 миллиона евро в год.

Не пропустите: Сейду Думбия определился с новым клубом. | http://soccernews.ru