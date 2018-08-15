Думбия получил предложение из Турции
Нападающий лиссабонского "Спортинга" Сейду Думбия получил предложение из Турции, сообщает Fanatik.
По сведениям издания, в подписании 30-летнего ивуарийца заинтересован "Бурсаспор".
Сам Думбия готов перебраться в турецкий клуб, однако сделке может помешать зарплата футболиста, которая составляет 1,5 миллиона евро в год.
Не пропустите: Сейду Думбия определился с новым клубом. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Крылья Советов" подписали словенца
-
"Атлетико" догнал "Ливерпуль" и "Аякс" по числу побед в Суперкубке УЕФА
-
Ригони заинтересовал еще один клуб
-
Хомуха: "У ЦСКА будут проблемы, если команда не усилится"
-
"Заря" встретится с "Брагой" в ответном матче третьего квалификационного раунда ЛЕ
-
ПСЖ согласовал очередной трансфер
-
Каземиро: "Сейчас не время искать виноватых и показывать пальцем"
-
1
"Реал" проиграл первый финал еврокубков за последние 18 лет
-
Анонс дня: что нельзя пропустить 16 августа
-
Последний шаг к плей-офф: "Уфа" настроена пройти "Прогресс"
-
Главные новости дня: 15 августа
-
Дело чести: "Зенит" попробует отыграть четыре мяча у минского "Динамо"
-
"Реал" - "Атлетико" - 2:4 (обзор)
-
3
Три попытки - три победы: "Атлетико" дожимает "Реал" в матче за Суперкубок УЕФА
-
Рамос установил рекорд "Реала"
-
Коке увеличил преимущество "Атлетико" в матче с "Реалом"
-
Сауль вывел "Атлетико" вперед в матче с "Реалом"
-
Матип впервые сыграл за "Ливерпуль" за последние пять месяцев
-
Кроос сделал важное заявление об уходе Озила из сборной Германии
-
Коста сравнял счет в матче с "Реалом"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|34
|88
|2
|Бенфика
|34
|81
|3
|Спортинг Лиссабон
|34
|78
|4
|Брага
|34
|75
|5
|Рио Аве
|34
|51
|6
|Дешпортиво Чавес
|34
|47
|7
|Маритиму
|34
|47
|8
|Боавишта
|34
|45
|9
|Витория Гимарайнш
|34
|43
|10
|Портимоненсе
|34
|38
|11
|КД Тондела
|34
|38
|12
|Белененсиш
|34
|37
|13
|Дешпортиво Авеш
|34
|34
|14
|Витория Сетубал
|34
|32
|15
|Морейренсе ФК
|34
|32
|16
|Фейренсе
|34
|31
|17
|Пасуш де Феррейра
|34
|30
|18
|Эшторил
|34
|30