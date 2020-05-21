Думбия сожалеет об уходе из ЦСКА в 2015 году

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Думбия сожалеет об уходе из ЦСКА в 2015 году

Экс-форвард московского ЦСКА Сейду Думбия признался, что пять лет назад зря покинул Россию.

 провёл в России много лет и выиграл несколько важных трофеев. Конечно, ЦСКА для меня - особенная команда. Но я бы не стал говорить, что это главный клуб в моей карьере. Мне довелось играть в разных странах, завоёвывать титулы и там. К примеру, в Швейцарии. Но при этом я никогда не забуду ЦСКА. Уход в "Рому" в 2015 году? Учитывая, как сложились обстоятельства, было бы лучше остаться в ЦСКА. Но в карьере любого футболиста бывают моменты, когда нужно решиться на какой-то шаг. И не всегда он бывает верным. Это жизнь", - сказал 32-летний ивуариец.

Напомним, что Думбия выступал за армейцев с 2010 по 2015 год, а также в первой половине сезона 2015/16, сыграл 150 матчей, забил 95 голов и сделал 36 ассистов.

Сейчас африканский нападающий является свободным агентом, в марте "Сьон" расторг с ним контракт.

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