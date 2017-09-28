Думбия травмировался во время симуляции

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Думбия травмировался во время симуляции

Форвард лиссабонского "Спортинга" Сейду Думбия травмировался в матче второго тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Барселоны".

29-летний ивуариец получил повреждение в конце первого тайма во время симуляции. Нападающий, имитируя фол со стороны защитника "сине-гранатовых" Жерара Пике, рухнул на газон и вскоре был заменён.

Видео: Фатальная симуляция Думбия

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