Думбия травмировался во время симуляции

Форвард лиссабонского "Спортинга" Сейду Думбия травмировался в матче второго тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Барселоны".

29-летний ивуариец получил повреждение в конце первого тайма во время симуляции. Нападающий, имитируя фол со стороны защитника "сине-гранатовых" Жерара Пике, рухнул на газон и вскоре был заменён.

Видео: Фатальная симуляция Думбия

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