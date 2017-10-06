Думбия выбыл из строя на два месяца
Стали известны сроки восстановления форварда лиссабонского "Спортинга" Сейду Думбия, который травмировался во время неудачной симуляции в матче Лиги Чемпионов против "Барселоны".
Как сообщает BBC, 29-летний ивуариец угодил в лазарет на два месяца.
В этом сезоне Думбия сыграл за "Спортинг" 8 матчей, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу. | http://soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
"Бавария" объявила о назначении Хайнкеса
-
Бартомеу: "Иньеста заслужил этот контракт"
-
Эль-Шаарави пропустит матч с Македонией
-
Кокорин рассказал, как реагирует на критику
-
Главный тренер сборной Ирландии О'Нил подписал новый контракт
-
Хайнкес возглавит "Баварию" в понедельник
-
"Милан" нацелился на французского вундеркинда
-
Вермален: "В "Барселоне" я попал в сложную ситуацию"
-
Дель Пьеро: "Нынешний "Наполи", несомненно, достоин скудетто"
-
Иньеста прокомментировал продление контракта с "Барселоной"
-
Катар может лишиться права на проведение ЧМ-2022
-
Рикарду Карвалью приговорён к тюремному заключению
-
Роналду попросил Переса подписать своего соотечественника
-
Кокорин: "Зенит" Луческу намного уступает нынешней команде"
-
Озил может вернуться в Ла Лигу
-
Неймар просил ПСЖ подписать хавбека "Барселоны"
-
Сампаоли: "Мои игроки прикладывают максимальные усилия, чтобы попасть на Чемпионат Мира"
-
Геркус: "Совет директоров "Локомотива" остался доволен результатами, которые демонстрирует клуб и команда"
-
Оскар: "Я бы вернулся в Премьер-Лигу"
-
Летом Перес намерен приобрести топ-игроков в каждую из линий "Реала"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|8
|22
|2
|Спортинг Лиссабон
|8
|20
|3
|Бенфика
|7
|16
|4
|Брага
|8
|15
|5
|Маритиму
|7
|15
|6
|Рио Аве
|8
|14
|7
|Боавишта
|8
|10
|8
|Белененсиш
|7
|10
|9
|Витория Гимарайнш
|7
|10
|10
|Пасуш де Феррейра
|8
|9
|11
|Дешпортиво Чавес
|8
|8
|12
|Фейренсе
|8
|8
|13
|Витория Сетубал
|8
|7
|14
|Портимоненсе
|8
|7
|15
|КД Тондела
|8
|6
|16
|Дешпортиво Авеш
|8
|6
|17
|Морейренсе ФК
|8
|6
|18
|Эшторил
|8
|6