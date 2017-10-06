Думбия выбыл из строя на два месяца

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Думбия выбыл из строя на два месяца

Стали известны сроки восстановления форварда лиссабонского "Спортинга" Сейду Думбия, который травмировался во время неудачной симуляции в матче Лиги Чемпионов против "Барселоны".

Как сообщает BBC, 29-летний ивуариец угодил в лазарет на два месяца. 

В этом сезоне Думбия сыграл за "Спортинг" 8 матчей, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу. | http://soccernews.ru

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