Думбия выбыл из строя на два месяца

Стали известны сроки восстановления форварда лиссабонского "Спортинга" Сейду Думбия, который травмировался во время неудачной симуляции в матче Лиги Чемпионов против "Барселоны".

Как сообщает BBC, 29-летний ивуариец угодил в лазарет на два месяца.

В этом сезоне Думбия сыграл за "Спортинг" 8 матчей, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу. | http://soccernews.ru