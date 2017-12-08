Думбия заинтересовал китайский топ-клуб

Форвард лиссабонского "Спортинга" Сейду Думбия стал трансферной целью "Гуанчжоу Эвергранд", сообщает Record.

По сведениям издания, китайский клуб готов предложить за 29-летнего ивуарийца 15 миллионов евро.

В этом сезоне Думбия сыграл за "Спортинг" 13 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист.

Не пропустите: "Бэйцзин Гоань" хочет купить двух звёздных бразильцев. | http://soccernews.ru