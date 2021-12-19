Душан Тадич побил рекорд Месси по голевым передачам

Фото: инстаграм Тадича/Автор неизвестен

Сербский форвард амстердамского "Аякса" Душан Тадич установил новый рекорд по голевым передачам за календарный год. Ранее рекорд принадлежал Лионелю Месси.

В матче 16-го тура чемпионата Нидерландов против АЗ (2:1) 33-летний футболист отдал 37-й ассист в 2021 календарном году.

Месси, еще в 2011 сделал 36 результативных передач. Таким образом, Тадич побил достижение аргентинца.

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