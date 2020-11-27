Душан Тадич признан лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов

Завершилось голосование на официальном сайте УЕФА, в ходе которого определялся лучший игрок 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.

Первое место занял нападающий "Аякса" Душан Тадич, сделавший 2 ассиста в матче с "Мидтъюлландом" (3:1).

32-летний серб опередил Бруну Фернандеша ("Манчестер Юнайтед"), Джейдона Санчо ("Боруссия Д") и Робина Госенса ("Аталанта").

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