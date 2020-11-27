Душан Тадич признан лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов
Завершилось голосование на официальном сайте УЕФА, в ходе которого определялся лучший игрок 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.
Первое место занял нападающий "Аякса" Душан Тадич, сделавший 2 ассиста в матче с "Мидтъюлландом" (3:1).
32-летний серб опередил Бруну Фернандеша ("Манчестер Юнайтед"), Джейдона Санчо ("Боруссия Д") и Робина Госенса ("Аталанта").
Не пропустите: Россия опустилась на 19-е место в рейтинге УЕФА сезона 2020/21. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Экс-защитник сборной Англии возобновил карьеру в 38 лет
-
Форвард "Тоттенхэма" стал игроком недели в Лиге Европы
-
Официально: у Черышева выявлен коронавирус
-
Уткин пошутил по поводу компенсации Газизову в случае ухода из "Спартака"
-
"Реал" снова теряет Карвахаля
-
Оздоев встал на защиту Черчесова
-
Роналду не сыграет в ближайшем матче "Ювентуса"
-
Агент Алабы готовится к переговорам с двумя клубами
-
"Спартак" начал сотрудничать с мобильной игрой
-
Душан Тадич признан лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов
-
Василий Уткин подвёл итоги конфликта Карпина и Басты
-
Тебас: "Хочу видеть в Ла Лиге не только Месси, но и Моуринью, Гвардиолу, Клоппа, Роналду"
-
СМИ узнали, во сколько обойдётся "Спартаку" увольнение Газизова
-
Бензема может пропустить ещё один матч "Реала"
-
Агент Мурило подтвердил интерес к игроку из Европы
-
Баринов хочет стать капитаном сборной России
-
Опубликована команда недели в Лиге Европы
-
ФИФА утвердила корзины для жеребьёвки квалификации на ЧМ-2022
-
Ибрагимович провёл встречу с главным тренером сборной Швеции
-
Баринов назвал свои приоритеты в случае продолжения карьеры в Европе
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4