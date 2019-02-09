Два английских гранда нацелились на игрока "Ювентуса"

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Два английских гранда нацелились на игрока "Ювентуса"

"Челси" и "Манчестер Юнайтед" заинтересованы в полузащитнике "Ювентуса" Дугласе Косте, передает Calciomercato.

По данным издания, футболист может покинуть клуб летом. Игрок недоволен своим положением в туринской команде.

Оба английских клуба следят за ситуацией.

В нынешнем сезоне игрок отметился агрессивым поведением и был дисквалифицирован за плевок в соперника.

В нынешнем сезоне 28-летний Коста участвовал в 24 матчах, отметившись одним голом.

Бразилец перешел в "Ювентус" в 2017 году на правах аренды с возможностью последующего выкупа, который состоялся в мае 2018 года.

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