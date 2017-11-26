Два английских гранда поборются за Дракслера

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Два английских гранда поборются за Дракслера

Хавбек ПСЖ Юлиан Дракслер может продолжить карьеру в АПЛ.

Как сообщает Sky Sports, в услугах игрока заинтересованы "Арсенал" и "Ливерпуль".

Напомним, что ПСЖ планирует продать несколько футболистов, чтобы избежать наказания за нарушение финансового фэйр-плея.

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