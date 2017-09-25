Два английских гранда продолжают интересоваться Алексом Сандро

Теги ювентусманчестер ситичелсиалекс сандро

Два английских гранда продолжают интересоваться Алексом СандроДва английских гранда продолжают интересоваться защитником туринского "Ювентуса" Алексом Сандро, информирует BBC.

Сообщается, что лондонский "Челси" и "Манчестер Сити" не намерены в будущем прекращать попытки подписать 26-летнего бека. Однако желанию "аристократов" и "горожан" может воспрепятствовать подписание бразильцем нового контракта со "старой сеньора", которая уже работает над этим вопросом.

В текущем сезоне Сандро отметился 1 голом и 2 результативными передачами в 6 матчах за "Ювентус".

Напомним, "Ювентус" готов побороться с "Миланом" за Пеллегри. | soccernews.ru

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