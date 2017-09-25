Два английских гранда продолжают интересоваться Алексом Сандро

Два английских гранда продолжают интересоваться защитником туринского "Ювентуса" Алексом Сандро, информирует BBC.

Сообщается, что лондонский "Челси" и "Манчестер Сити" не намерены в будущем прекращать попытки подписать 26-летнего бека. Однако желанию "аристократов" и "горожан" может воспрепятствовать подписание бразильцем нового контракта со "старой сеньора", которая уже работает над этим вопросом.

В текущем сезоне Сандро отметился 1 голом и 2 результативными передачами в 6 матчах за "Ювентус".

Напомним, "Ювентус" готов побороться с "Миланом" за Пеллегри. | soccernews.ru