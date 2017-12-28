Два английских гранда заинтересованы в подписании вингера "Атлетико"

Лондонский "Челси" и "Манчестер Юнайтед" заинтересованы в подписании вингера мадридского "Атлетико" Янника Феррейры Карраско.

Как информирует goal.com, оба клуба внимательно следят за ситуацией вокруг 24-летнего бельгийца, сумма отступных за которого в его контракте с "матрасниками" равняется 95-ти миллионам евро.

В нынешнем сезоне Карраско забил 3 мяча и сделал 4 результативные передачи в 18 матчах за "Атлетико".

Напомним, подписать Карраско может также и "Зенит". | soccernews.ru