Два английских гранда заинтересованы в подписании вингера "Атлетико"

Теги янник феррейра карраскоатлетико мадридманчестер юнайтедчелси

Два английских гранда заинтересованы в подписании вингера "Атлетико"Лондонский "Челси" и "Манчестер Юнайтед" заинтересованы в подписании вингера мадридского "Атлетико" Янника Феррейры Карраско.

Как информирует goal.com, оба клуба внимательно следят за ситуацией вокруг 24-летнего бельгийца, сумма отступных за которого в его контракте с "матрасниками" равняется 95-ти миллионам евро.

В нынешнем сезоне Карраско забил 3 мяча и сделал 4 результативные передачи в 18 матчах за "Атлетико".

Напомним, подписать Карраско может также и "Зенит". | soccernews.ru

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