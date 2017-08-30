Два английских клуба готовы побороться за Андре Гомеша

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Два английских клуба готовы побороться за Андре ГомешаДва английских клуба готовы побороться за полузащитника каталонской "Барселоны" Андре Гомеша, информирует Daily Mirror.

По сведениям издания, в услугах 24-летнего хавбека заинтересованы лондонские "Тоттенхэм" и "Вест Хэм". В последний день летнего трансферного окна оба клуба планируют сделать "сине-гранатовым" предложения по португальцу.

Напомним, "Тоттенхэм" подпишет Орье. | soccernews.ru

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