Два английских клуба готовы побороться за Андре Гомеша

Два английских клуба готовы побороться за полузащитника каталонской "Барселоны" Андре Гомеша, информирует Daily Mirror.

По сведениям издания, в услугах 24-летнего хавбека заинтересованы лондонские "Тоттенхэм" и "Вест Хэм". В последний день летнего трансферного окна оба клуба планируют сделать "сине-гранатовым" предложения по португальцу.

Напомним, "Тоттенхэм" подпишет Орье. | soccernews.ru