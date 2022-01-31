Два английских клуба готовы заплатить большие деньги за Карраско

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Два английских клуба готовы заплатить большие деньги за Карраско

Фото: инстаграм Карраско\Автор неизвестен

Полузащитник мадридского "Атлетико" и сборной Бельгии Янник Карраско привлек интерес других европейских клубов.

Как сообщает Foot Mercato, английские "Тоттенхэм" и "Ньюкасл" уже находятся в контакте с агентом футболиста Пини Захави.

По информации источника, сам Карраско открыт для возможного трансфера, но не против подождать, так как есть еще более крупные клубы, такие как "Барселона" и "Челси", которые также в нем заинтересованы.

Отмечается, что в контракте бельгийца с "Атлетико" прописана сумма отступных в размере 60 миллионов евро. И "Тоттенхэм", и "Ньюкасл" готовы ее выплатить.

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