Два английских клуба готовы заплатить за Иско 150 миллионов евро

Полузащитник мадридского "Реала" Иско входит в трансферные планы английских "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити".

Как информирует испанская пресса, главные тренеры "красных дьяволов" и "горожан" Жозе Моуринью и Хосеп Гвардиола уже уведомили руководства своих клубов о том, что хотели бы видеть 25-летнего хавбека "сливочных" среди своих подопечных. Учитывая пожелания своих наставников, и "Юнайтед", и "Сити" вполне будут готовы выложить за игрока 150 миллионов евро.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" поборется с "Челси" за защитника "Барселоны". | soccernews.ru