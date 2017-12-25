Два английских клуба хотят пригласить Билича

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Два английских клуба хотят пригласить Билича

В услугах бывшего главного тренера "Вест Хэма" Славена Билича заинтересованы два английских клуба, сообщает Four Four Two.

По информации источника, хорватский специалист может возглавить "Суонси" или "Мидлсбро", который сейчас выступает в Чемпионшипе.

Сам Билич заинтересован в работе на Туманном Альбионе, где он провёл последние 2,5 года.

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