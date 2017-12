Два английских клуба хотят пригласить Билича

В услугах бывшего главного тренера "Вест Хэма" Славена Билича заинтересованы два английских клуба, сообщает Four Four Two.

По информации источника, хорватский специалист может возглавить "Суонси" или "Мидлсбро", который сейчас выступает в Чемпионшипе.

Сам Билич заинтересован в работе на Туманном Альбионе, где он провёл последние 2,5 года.

