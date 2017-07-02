Два английских клуба нацелились на Чичарито

Форвард "Байера" Хавьер Эрнандес может продолжить карьеру в АПЛ, сообщает AS.

По сведениям издания, в услугах игрока заинтересованы "Вест Хэм" и "Тоттенхэм". "Байер" готов отпустить форварда за 15 миллионов евро.

В минувшем сезоне Чичарито провел 36 поединков, отметился 13 голами и 3 ассистами.

Читайте также: "Тоттенхэм" интересуется Кингом. | http://soccernews.ru