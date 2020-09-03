Два английских клуба нацелились на Лемара

Теги эвертонвулверхэмптонтома лемаратлетико мадридтрансферы

Два английских клуба нацелились на Лемара

"Вулверхэмптон" и "Эвертон" проявляют интерес к французскому полузащитнику мадридского "Атлетико" Тома Лемару, сообщает издание AS.

По сведениям издания, английские клубы намерены приобрести футболиста до закрытия трансферного окна. Сумма трансфера может составить 25 миллионов евро, хотя два года назад "Атлетико" купил его за 60 миллионов.

Ранее сообщалось, что интерес к Лемару также проявляют "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед".

24-летний Лемар провел за "Атлетико" 72 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: "Эвертон" договорился с Хамесом об условиях контракта. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Гус Тиль перешел во "Фрайбург"

Гус Тиль перешел во "Фрайбург"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов