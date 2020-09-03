Два английских клуба нацелились на Лемара
"Вулверхэмптон" и "Эвертон" проявляют интерес к французскому полузащитнику мадридского "Атлетико" Тома Лемару, сообщает издание AS.
По сведениям издания, английские клубы намерены приобрести футболиста до закрытия трансферного окна. Сумма трансфера может составить 25 миллионов евро, хотя два года назад "Атлетико" купил его за 60 миллионов.
Ранее сообщалось, что интерес к Лемару также проявляют "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед".
24-летний Лемар провел за "Атлетико" 72 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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|Команда
|М
|О
|1
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|27
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|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
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|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
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|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18