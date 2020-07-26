Два английских клуба поборются за Самуэля Умтити

"Эвертон" и "Вест Хэм" проявляют интерес к французскому защитнику "Барселоны" Самуэлю Умтити, сообщает Daily Star.

По сведениям издания, английские клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что каталонцы готовы расстаться с Умтити, так как француз постоянно травмируется.

В нынешнем сезоне 26-летний Умтити провел за "Барселону" 18 матчей во всех турнирах, но не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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