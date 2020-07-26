Два английских клуба поборются за Самуэля Умтити

Теги эвертонвест хэм юнайтедбарселонасамюэль умтититрансферы

Два английских клуба поборются за Самуэля Умтити

"Эвертон" и "Вест Хэм" проявляют интерес к французскому защитнику "Барселоны" Самуэлю Умтити, сообщает Daily Star.

По сведениям издания, английские клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что каталонцы готовы расстаться с Умтити, так как француз постоянно травмируется.

В нынешнем сезоне 26-летний Умтити провел за "Барселону" 18 матчей во всех турнирах, но не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: "Интер" может арендовать Умтити, однако не в рамках сделки по Лаутаро Мартинесу. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Слуцкий прокомментировал информацию о пьяном дебоше Тарасова в самолете

Слуцкий прокомментировал информацию о пьяном дебоше Тарасова в самолете

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов