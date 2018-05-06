Два английских клуба поборются за Смолова

Ближайшим летом за форварда "Краснодара" Фёдора Смолова намерены побороться два английских клуба.

Как сообщает Daily Mail, 28-летнего россиянина хотят купить "Вулверхэмптон" и "Фулхэм". Сумма возможного трансфера оценивается в 14 миллионов евро.

В этом сезоне Смолов сыграл за "Краснодар" 23 матча, забил 14 голов и сделал 5 ассистов.

Стоит отметить, что "Вулверхэмптон" уже завоевал путёвку в АПЛ, а "Фулхэму" ещё предстоит побороться за выход в Премьер-лигу - на данный момент "дачники" занимают третье место в Чемпионшипе.

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