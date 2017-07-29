Два английских клуба претендуют на Негредо

Форвард "Валенсии" Альваро Негредо может этим летом вернуться на Туманный Альбион, сообщает Tribalfootball.

По информации источника, в услугах 31-летнего испанца заинтересованы "Суонси" и "Лидс", выступающий в Чемпионшипе. Также отмечается, что "павлины" готовы заплатить за опытного нападающего более 7 миллионов евро.

Напомним, что прошлый сезон Негредо провёл на правах аренды в "Мидлсбро", сыграл 39 матчей, забил 10 голов и сделал 6 результативных передач.

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