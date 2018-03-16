В 1/4 финала Лиги Чемпионов "Ливерпуль" встретится с "Манчестер Сити".

Стоит отметить, что два английских клуба сыграют в плей-офф ЛЧ впервые с сезона-2010/11.

Тогда "Манчестер Юнайтед" победил "Челси" в четвертьфинале (1:0 и 2:1).

Не пропустите: "Ливерпуль" в седьмой раз сыграет с английским клубом в еврокубках. | http://soccernews.ru