Два английских таланта перешли в клубы Бундеслиги
"Аугсбург" арендовал защитника "Вест Хэма" Риса Оксфорда, сообщает официальный сайт клуба.
Немецкий клуб взял игрока в аренду на полгода без права выкупа.
Willkommen in Augsburg, @Reeceoxford_ ! Der #FCA leiht den Innenverteidiger für ein halbes Jahr von @WestHamUtd aus! #DeadlineDay— FC Augsburg (@FCAugsburg) 31 января 2019 г.
Alle Infos: https://t.co/4HYxJ5yuB3 pic.twitter.com/Udh30JWocT
20-летний Оксфорд является воспитанником "Вест Хэма" и провел за клуб 17 матчей. Ранее сдавался в аренду "Редингу" и менхенгладбахской "Боруссии". Сыграл пять матчей за молодежную сборную Германии.
"РБ Лейпциг" объявил о переходе полузащитника "Арсенала" Эмила Смит-Роу.
Сделка состоялась на аналогичных условиях.
18-летний Смит-Роу - воспитанник "Арсенала", провел за клуб шесть матчей и забил три мяча. Сыграл четыре матча за юношескую сборную Англии и забил один гол.
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|Лестер Сити
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