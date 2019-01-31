Два английских таланта перешли в клубы Бундеслиги

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Два английских таланта перешли в клубы Бундеслиги

"Аугсбург" арендовал защитника "Вест Хэма" Риса Оксфорда, сообщает официальный сайт клуба.

Немецкий клуб взял игрока в аренду на полгода без права выкупа.

20-летний Оксфорд является воспитанником "Вест Хэма" и провел за клуб 17 матчей. Ранее сдавался в аренду "Редингу" и менхенгладбахской "Боруссии". Сыграл пять матчей за молодежную сборную Германии.

"РБ Лейпциг" объявил о переходе полузащитника "Арсенала" Эмила Смит-Роу.

Сделка состоялась на аналогичных условиях.

18-летний Смит-Роу - воспитанник "Арсенала", провел за клуб шесть матчей и забил три мяча. Сыграл четыре матча за юношескую сборную Англии и забил один гол.

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