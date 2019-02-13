Два английских топ-клуба нацелились на звезду "Барселоны"

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Два английских топ-клуба нацелились на звезду "Барселоны"

"Манчестер Юнайтед" и "Челси" проявляют интерес к хорватскому полузащитнику "Барселоны" Ивану Ракитичу, сообщает Sport.es.

По сведениям издания, английские клубы хотят воспользоваться тем, что каталонцы отказались повышать зарплату хорватскому футболисты. Англичане, в свою очередь, готовы удовлетворить финансовые требования игрока.

Также хорват входит в сферу интересов ПСЖ и "Интера".

В нынешнем сезоне 30-летний Ракитич провел 31 поединок во всех турнирах за "Барселону", забил три мяча и отдал четыре голевых паса. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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