Два английских топ-клуба пытались купить Менье

Теги псжчелситоттенхэмтомас менье

Два английских топ-клуба пытались купить Менье

Защитник ПСЖ Томас Менье минувшим летом был трансферной целью двух английских топ-клубов, сообщает The Sun.

По сведениям издания, заполучить 25-летнего бельгийца хотели "Челси" и "Тоттенхэм", однако парижане отказались расставаться с игроком.

Также ранее сообщалось об интересе к Менье со стороны мадридского "Реала". 

Не пропустите: Менье: "Мбаппе принесет большую пользу команде". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Внимание, тест! Готов ли ты к старту Лиги Чемпионов 2017-2018?

Внимание, тест! Готов ли ты к старту Лиги Чемпионов 2017-2018?

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Юнайтед 3 9
2 Ливерпуль 3 7
3 Хаддерсфилд Таун 3 7
4 Манчестер Сити 3 7
5 Вест Бромвич Альбион 3 7
6 Челси 3 6
7 Уотфорд 3 5
8 Саутгемптон 3 5
9 Тоттенхэм 3 4
10 Бернли 3 4
11 Сток Сити 3 4
12 Эвертон 3 4
13 Суонси Сити 3 4
14 Ньюкасл Юнайтед 3 3
15 Лестер Сити 3 3
16 Арсенал Лондон 3 3
17 Брайтон & Хоув Альбион 3 1
18 Борнмут 3 0
19 Кристал Пэлас 3 0
20 Вест Хэм Юнайтед 3 0
Полная таблица

топ-5 тегов