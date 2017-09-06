Два английских топ-клуба пытались купить Менье

Защитник ПСЖ Томас Менье минувшим летом был трансферной целью двух английских топ-клубов, сообщает The Sun.

По сведениям издания, заполучить 25-летнего бельгийца хотели "Челси" и "Тоттенхэм", однако парижане отказались расставаться с игроком.

Также ранее сообщалось об интересе к Менье со стороны мадридского "Реала".

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