Два английский клуба интересуются талантом "Марселя" Камара

Фото: инстаграм Камара/Автор неизвестен

"Ньюкасл" и "Манчестер Юнайтед" заинтересованы в подписании хавбека "Марселя" Бубакара Камара, сообщает ESPN со ссылкой на The Athletic.

По информации источника, клубы намерены подписать футболиста летом на правах свободного агента.

Соглашение Камара с "Марселем" рассчитано до 30 июня 2022 года. Ранее сообщалось, что 22-летнем футболисте заинтересованы "Барселона" и "Бавария".

В нынешнем сезоне Камара принял участие в 19 матчах за "Марсель", в которых забил один гол.

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