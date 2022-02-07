Два бразильских игрока "Манчестер Юнайтед" заразились коронавирусом
Фото: инстаграм Фреда\Автор неизвестен
В "Манчестер Юнайтед" обнаружены новые случаи заражения коронавирусом.
Как сообщает пресс-служба "красных дьяволов", левый защитник Алекс Теллес и бразильский хавбек Фред сдали положительные тесты на коронавирус.
Отмечается, что они пропустят игру с "Бернли" на выезде в рамках 24-го тура АПЛ, которая запланирована на 8 февраля.
В нынешнем сезоне Теллес сыграл 9 матчей в АПЛ, в которых отдал один ассиста, а Фред забил два гола и сделал три результативные передачи в 18 встречах.
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|27
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|Челси
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|Шеффилд Юнайтед
|27
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|8
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|Арсенал Лондон
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|Эвертон
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|36
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|Саутгемптон
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
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|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
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|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
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|Уотфорд
|27
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|20
|Норвич Сити
|27
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