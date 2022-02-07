Два бразильских игрока "Манчестер Юнайтед" заразились коронавирусом

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Два бразильских игрока "Манчестер Юнайтед" заразились коронавирусом

Фото: инстаграм Фреда\Автор неизвестен

В "Манчестер Юнайтед" обнаружены новые случаи заражения коронавирусом.

Как сообщает пресс-служба "красных дьяволов", левый защитник Алекс Теллес и бразильский хавбек Фред сдали положительные тесты на коронавирус.

Отмечается, что они пропустят игру с "Бернли" на выезде в рамках 24-го тура АПЛ, которая запланирована на 8 февраля.

В нынешнем сезоне Теллес сыграл 9 матчей в АПЛ, в которых отдал один ассиста, а Фред забил два гола и сделал три результативные передачи в 18 встречах.

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