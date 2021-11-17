Два бразильских клуба поборются за Марсело

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Два бразильских клуба поборются за Марсело

Фото: инстаграм Марсело/Автор неизвестен

"Ботафого" и "Флуминенсе" проявляют интерес к бразильскому защитнику мадридского "Реала" Марсело, сообщает AS.

По сведениям источника, бразильские клубы намерены подписать футболиста летом 2022 года, когда он станет свободным агентом. Фаворитом в борьбе за игрока является "Флуминенсе", так как Марсело является воспитанником этого клуба.

В нынешнем сезоне 33-летний Марсело провел за "Реал" четыре матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

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